Владимир Ткачев: Могли лучше провести выездную серию

Павел Дацюк: Наверное, виноват, что в матче с «Автомобилистом» не всей головой был в игре

Капитан СКА Павел Дацюк, защитивший ранее дипломную работу в Уральском федеральном университете, поделился впечатениями от защиты и объяснил поражение армейцев в матче с «Автомобилистом» (1:2).