Владимир Ткачев: Могли лучше провести выездную серию
Форвард «Ак Барса» Владимир Ткачев высказал мнение о текущем положении дел в команде.
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Мы могли лучше провести выездную серию.
Думаю, если бы удалось выиграть в Уфе,
то в матче с «Динамо» в Риге был бы
настрой другой. Сложно выигрывать, когда
не забиваешь голы. Моменты были, нужно
их реализовывать.
Игра в большинстве? Будем смотреть, пока ничего не говорили об этом. Это проблема в последних играх. Нужно ее решать — передает слова Ткачева пресс-служба «Ак Барса».
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