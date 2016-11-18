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Аскар Мамин в третий раз будет избран главой федерации хоккея Казахстана 5 декабря

Источник:  Р-СпортКомментарии

5 декабря состоится отчетно-выборная конференция Казахстанской федерации хоккея (КФХ). Возглавляет ее Аскар Мамин.

По информации «Р-Спорт», Мамин будет переизбран на третий четырехлетний срок. Он является главой федерации с 2008 года. Также он с апреля 2008 года по сентябрь 2016 года он занимал пост президента «Железных дорог Казахстана», а затем стал первым заместителем премьер-министра Казахстана. 

Кроме того, есть информация, что главным тренером «Барыса» станет Эдуард Занковец.

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