Аскар Мамин в третий раз будет избран главой федерации хоккея Казахстана 5 декабря
5 декабря состоится отчетно-выборная
конференция Казахстанской федерации хоккея (КФХ). Возглавляет ее Аскар
Мамин.
По информации «Р-Спорт»,
Мамин будет переизбран на третий четырехлетний срок. Он является главой
федерации с 2008 года. Также он с апреля 2008 года по сентябрь 2016 года он
занимал пост президента «Железных дорог Казахстана», а затем стал первым
заместителем премьер-министра Казахстана.
Кроме того, есть информация, что главным тренером «Барыса»
станет Эдуард Занковец.
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