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РФПЛ. 14-й тур. «Арсенал» – ЦСКА, «Рубин» – «Ростов» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Результаты матчей 14-го тура чемпионата России.

РФПЛ
14-й тур

Матч

Арсенал - ЦСКА

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

Матч

Рубин - Ростов

Судья:

Алексей Николаев (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция

Матч

Оренбург - Локомотив

Судья:

Кирилл Левников (Россия)

Место и дата

19 ноября 14:30, Газовик, Текстовая трансляция

Матч

Анжи - Уфа

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

19 ноября 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция

Матч

Краснодар - Урал

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

20 ноября 14:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

Матч

Спартак - Амкар

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

Матч

Зенит - Крылья Советов

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция

Матч

Терек - Томь

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

21 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

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