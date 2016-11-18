РФПЛ. 14-й тур. «Арсенал» – ЦСКА, «Рубин» – «Ростов» и другие матчи
Результаты матчей 14-го тура чемпионата России.
РФПЛ
14-й тур
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Кирилл Левников (Россия)
Место и дата
19 ноября 14:30, Газовик, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
19 ноября 17:00, Анжи-Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
20 ноября 14:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
20 ноября 19:30, Петровский, Текстовая трансляция
Матч
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
21 ноября 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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