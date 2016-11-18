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Александр Панов: Желаю «Динамо» обыграть питерцев

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Бывший нападающий московского «Динамо» и «Зенита» Александр Панов поделился ожиданиями от предстоящего матча 23-го тура ФНЛ между «Динамо» и «Зенитом-2».

- Буду болеть за «Динамо». Рад, что бело-голубые так успешно выступают в этом сезоне. И в турнирной таблице на первом месте, и игру показывают очень приличную. Видно, что Юрий Калитвинцев выстроил команду, футболисты знают, что делать на поле, проявляют характер, уверенно действуют и дома, и на выезде. Заметно, что и внутри у них атмосфера отличная, в раздевалке всё в порядке.

В первую очередь выделяется, естественно, Панченко. В «Динамо» он раскрылся в полной мере, недаром и в сборную России вызовы стал получать. И передачи раздаёт, и голы забивает. В последних матчах отметил для себя Темникова, который также не только в подыгрыше участвует, но и точку в атаке поставить может. Стабильно действует Шунин, не помню у него провалов…

Назвать можно многих, у «Динамо» в целом сбалансированный состав, каждый играет свою весомую роль, это не команда двух-трёх человек. По коллективным взаимодействиям москвичи выше всех в первой лиге. Уверен, они решат задачу возвращения в РФПЛ. Без клуба легендарного Льва Яшина высшему дивизиону чего-то не хватает. А в следующем году ещё и ждём открытия красавца-стадиона, так что грех было бы задерживаться в ФНЛ.

Хотя в субботу питерцы, конечно, постараются дать бой лидеру первенства. У Владислава Радимова тоже команда крепкая, сплочённая, с вожаком в лице Зырянова, с которым мы вместе играли ещё в «Торпедо». Это боец и мастер. Матчи с бело-голубыми для зенитовцев всегда принципиальны, они выложатся без остатка. Но рассчитываю, что этого не хватит. «Динамо» сильнее и должно это ещё раз доказать на поле», — рассказал Панов в интервью пресс-службе «Динамо».

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