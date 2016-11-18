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Валерий Каменский: Для зрителей новый формат Матча звезд КХЛ будет более увлекательным

Источник:  КХЛКомментарии

Олимпийский чемпион Валерий Каменский поделился мнением о преимуществах нового формата Матча звезд КХЛ.

- Задумка, я считаю, хорошая. И если все будет организовано правильно – получится очень интересно. Преимущество такого формата заключается, прежде всего, в том, что самим ребятам интереснее будет играть. Да и для зрителей это будет гораздо более увлекательное зрелище: Матч звезд пройдёт в форме турнира, победитель получит приз. Плюс, игра в формате «четыре на четыре» проходит гораздо динамичнее, и наблюдать за ней интереснее. Там игрокам нельзя будет расслабляться, постоянно нужно будет двигаться. Это зрелищно!

Среди десяти игроков от каждого дивизиона будет один из четырех лучших молодых хоккеистов, проявивших себя на Кубке Вызова МХЛ. И для молодых парней это стимул! Они смогут поиграть среди лучших, оценить свой собственный уровень, пообщаться со звёздами лиги, подышать этой атмосферой, - передает слова Каменского официальный сайт КХЛ.

Напомним, что Матч звезд будет сыгран 22 января. Проводившаяся ранее одна игра теперь трансформировалась в Турнир четырех команд, в каждой из которых выступят лучшие хоккеисты своего дивизиона КХЛ. Два полуфинала и финал пройдут в формате «четыре на четыре», команды будут состоять из 11 человек, включая голкипера.

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