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Сергей Гимаев: Последние Матчи звезд КХЛ были очень слабыми, теперь будет другой уровень

Источник:  КХЛ ТВКомментарии

Заслуженный тренер страны, популярный эксперт «Матч ТВ» Сергей Гимаев поделился мнением об изменении формата Матча звезд КХЛ.

- Это очень правильное решение, оптимальное. Теперь у Матча звёзд будет присутствовать спортивная составляющая, ребята будут стараться хорошо сыграть. По максимуму, понятно, никто не будет убиваться, но у всех появится спортивный интерес. У меня нет сомнений, что в Уфе всё сделают здорово для болельщиков, матч будет очень красивый, получится шикарный праздник хоккея. Но и главное, что будет спортивная составляющая в первую очередь, потому что в последние годы она явно уступала. Игра Восток – Запад не имела такого эффекта. Прямо скажу: последние Матчи звёзд были очень слабые. Потому что ребята понимали, что все друг друга хорошо знают, уважают, ценят и никто особо не боролся. Вратарю не хотелось на максимуме играть, чтобы травму не получить. В НХЛ ведь тоже это поняли, не просто так они ушли от того формата. Ведь когда легионеры играли против россиян были интересные матчи. Но иностранцев не так много и отдавать им одну команду, а всем россиянам другую – тоже не очень корректно, - передает слова Каменского официальный сайт КХЛ.

Напомним, что Матч звезд будет сыгран 22 января. Проводившаяся ранее одна игра теперь трансформировалась в Турнир четырех команд, в каждой из которых выступят лучшие хоккеисты своего дивизиона КХЛ. Два полуфинала и финал пройдут в формате «четыре на четыре», команды будут состоять из 11 человек, включая голкипера.

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