Алексей Сафонов: Агент должен быть с Еременко до конца
Агент полузащитника ЦСКА Романа Еременко должен до последнего
защищать своего подопечного, считает известный футбольный агент Алексей Сафонов.
«Агент, как и адвокат
должен быть с клиентом до конца и минимизировать все санкции и разделять
ответственность с футболистом. Нужно вместе с клубом найти точки соприкосновения,
чтобы минимизировать последствия нынешней дисквалификации.
Клуб может разорвать
контракт с Еременко. Обычно в договоре есть пункты, запрещающие прием
наркотических веществ. Но надо бороться за свои права. Думаю, будут доказывать,
что подсыпали или неудачно пошутили. Это сложная история, учитывая, что речь о
допинге», - цитирует Сафонова телеканал «360».
Финский
футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста.
Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов
«Байер» - ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября.
Анализ
показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация
начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в
течение трех дней.
Напомним,
7 октября дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко на 30 дней от матчей.
При этом причины отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии не
называются. 10 ноября в Ньоне прошло заседание комитета по этому делу, однако
окончательное решение принято не было. Позднее дисквалификация игрока была
продлена до 19 ноября.
Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к футболу». В нынешнем сезоне Еременко забил три гола и сделал две голевые передачи в девяти матчах премьер-лиги. В Лиге чемпионов он забил один гол в двух матчах.