Владимир Поткин: Карякин сумел сохранить ресурсы для игры на победу

Представитель тренерского штаба Сергея Карякина гроссмейстер Владимир Поткин поделился впечатлениями от пятой партии матча за звание сильнейшего шахматиста на планете.

- Сегодня Сергею удалось навязать сопернику серьезную борьбу и захватить инициативу. Несмотря на размены фигур и упрощение позиции в партии, Сергей сумел сохранить ресурсы для игры на победу. И в эндшпиле на этот раз Карлсен был вынужден перейти к обороне. Пока рано делать какие-то выводы, поэтому прежде всего будем сохранять бодрость духа и хладнокровие для последующих партий, - рассказал Поткин в интервью «Российской газете».

Напомним, что счет в поединке за корону остается равным - 2,5:2,5. Шестая партия начнется сегодня в Нью-Йорке в 22.00 мск.