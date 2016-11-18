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Китайцы Сяоюй и Чжан лидируют после короткой программы у пар в Пекине, Кавагути и Смирнов – шестые

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Гран-при по фигурному катанию в Пекине (Китай) состоялась короткая программа у пар. Лидирует китайская пара Юй Сяоюй/Хао Чжан.

Китайцы набрали 72,49 балла. Второе место у канадского дуэта Любовь Илюшечкина/Дилан Москович – 71,28 балла. Еще одни представители Китая Чэн Пэн и Цзинь Ян идут третьими (69,93 балла). Российский дуэт Юко Кавагути/Александр Смирнов занимает шестое место с результатом 62,90 балла.

Фигурное катание
Пекин (Китай)
Гран-при. 5-й этап
Cup of China
Парное катание
Короткая программа

1. Юй Сяоюй/Хао Чжан (Китай) – 72,49
2. Любовь Илюшечкина/Дилан Москович (Канада) – 71,28
3. Чэн Пэн/Цзинь Ян (Китай) – 69,93
4. Ван Сюэхань/Ван Лэй (Китай) – 66,45
5. Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (Италия) – 66,39
6. Юко Кавагути/Александр Смирнов (Россия) – 62,90
7. Мари Вартманн/Рубен Бломмарт (Германия) – 60,88
8. Джессика Пфанд/Джошуа Сантиллан (США) – 50,32

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