Сергей Куликов: Будем просить о смягчении наказания для Еременко

Руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов рассказал, что РФС попросит УЕФА о смягчении наказания для полузащитника московского ЦСКА Романа Еременко.

- Мы поговорили с генеральным Романом Бабаевым – будем делать все вместе. В дисциплинарных санкциях есть прецеденты, но чтобы сразу по максимуму, тем более, что у него первый раз. Через процедуру апелляции можно обратиться и попросить повнимательней рассмотреть решение. РФС вместе с клубом, вместе с футболистом будет пробовать что-то делать, будем просить рассмотреть возможность смягчения данного наказания, - цитирует Куликова «Р-Спорт».

Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» - ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября.

Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.





