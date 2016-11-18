«Матч ТВ» опроверг информацию о возобновлении показа чемпионата Испании
Каналы «Матч ТВ» пока не планируют возобновлять трансляции
чемпионата Испании по футболу. Ранее в СМИ появилась информация, что показ
примеры будет возобновлен.
«Информация,
появившаяся недавно в ряде СМИ о трансляциях телеканалом «Матч ТВ» чемпионата
Испании по футболу, не соответствует действительности и дезинформирует
телезрителей. «Матч ТВ» тщательно оценивает любые финансовые вложения, и на
данный момент мы можем сообщить только о том, что переговоры ведутся.
В случае достижения двусторонних
договоренностей о приобретении прав на трансляции мы оперативно проинформируем
об этом все средства массовой информации. Просим пользоваться для подготовки
материалов по этой теме только проверенными источниками», - говорится в
заявлении «Матч ТВ».
Напомним, ранее издание
«БИЗНЕС Online»
сообщило, что «Матч ТВ» возобновит показ испанской примеры с матча «Барселона»
- «Реал», который состоится 4 декабря.
Отметим, что «Матч ТВ» владеет правами на показ чемпионатов Англии, Италии, Германии и Франции.