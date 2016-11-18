«Матч ТВ» опроверг информацию о возобновлении показа чемпионата Испании

Каналы «Матч ТВ» пока не планируют возобновлять трансляции чемпионата Испании по футболу. Ранее в СМИ появилась информация, что показ примеры будет возобновлен.

«Информация, появившаяся недавно в ряде СМИ о трансляциях телеканалом «Матч ТВ» чемпионата Испании по футболу, не соответствует действительности и дезинформирует телезрителей. «Матч ТВ» тщательно оценивает любые финансовые вложения, и на данный момент мы можем сообщить только о том, что переговоры ведутся.

В случае достижения двусторонних договоренностей о приобретении прав на трансляции мы оперативно проинформируем об этом все средства массовой информации. Просим пользоваться для подготовки материалов по этой теме только проверенными источниками», - говорится в заявлении «Матч ТВ».

Напомним, ранее издание «БИЗНЕС Online» сообщило, что «Матч ТВ» возобновит показ испанской примеры с матча «Барселона» - «Реал», который состоится 4 декабря. Ранее телеканал не смог договориться о стоимости прав на показ чемпионата. По словам генерального продюсера канала Тины Канделаки, цена на турнир оказалась слишком высокой, поэтому было принято решение отказаться от его показа.

Отметим, что «Матч ТВ» владеет правами на показ чемпионатов Англии, Италии, Германии и Франции.