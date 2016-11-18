Константин Генич: Сомневаюсь, что наркотик мог попасть в организм Еременко случайно

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

- Новость не стала для меня шокирующей и чем-то неожиданным. Я примерно знал, на чем попался Роман. И весь вопрос был в вердикте, сколько выпишут Еременко, - говорит Генич. - Думаю, решение не окончательное. ЦСКА попытается обжаловать его и сократить срок дисквалификации, но надо отличать допинг от наркотических средств.

Сомневаюсь, что наркотическое вещество могло попасть в организм случайно. Может быть, у Романа было стрессовое состояние, психологический надлом, хотя сезон начался для него очень неплохо.

Зная, как Роман щепетильно и трепетно относится к режиму, странно, как он мог попасться на такой ерунде. Думаю, многие футболисты употребляют разные вещества, но гораздо легче попасться тем, кто выступает за национальные сборные и играет в еврокубках. Роман себя подставил, поступил неумно, - рассказал Генич в эфире «Матч ТВ».

Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» - ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября.

Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.