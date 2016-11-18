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Роман Широков: ЦСКА, скорее всего, разорвет контракт с Еременко

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

- После того, как Еременко дисквалифицировали, я с ним не общался. По этому делу все и ожидали два года - ничего удивительного тут нет, просто не хотелось, чтобы он их в итоге получил. В этой ситуации обидно, прежде всего, за самого Романа, который в самом расцвете карьеры теряет два года. Надеюсь, он не завершит карьеру, хотя вернуться будет достаточно тяжело. ЦСКА, скорее всего, разорвет контракт - если он не заканчивается. Другого здесь, наверное, не дано. Такие ситуации, в которую попал Еременко, никто не ожидает. Тем более у него. Но в жизни случается все, главное, чтобы он с достоинством выбрался из этой истории. Так, думаю, и будет. Что значит «с достоинством»? С его умениями и талантом можно играть везде, главное - поддерживать форму и не терять веру, - рассказал Широков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.

Голосование: Что будет с Еременко через два года?

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