Азмун отправился с «Ростовом» на игру с «Рубином»
Футболисты «Ростова» отправились на матч 14-го тура РФПЛ с «Рубином».
Вместе с командой на стадион поехал и нападающий Сердар Азмун, которого сегодня хотел допросить Следственный комитет Татарстана по делу о переходе футболистов донской клуб.
Напомним, что матч «Рубин» - «Ростов» начнется в 19:30.
Матч
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция
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