Михаил Гершкович: Еременко может повторить путь Эдуарда Стрельцова

Председатель Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

- Конечно, Еременко может вернуться в футбол через два года, ему будет только 31 год, все зависит от него. Он же играет не за счет своих физических данных, а за счет разумной игры, технического мастерства. Подобные примеры были в истории, и самый яркий – это Эдуард Стрельцов, которого в 1958 году посадили в тюрьму, в 1963 году он вышел, а в 1965 году снова начал играть. Это был настоящий гений, - цитирует Гершковича «Р-Спорт».

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.