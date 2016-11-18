Континен и Пирс обыграли Эрбера и Маю и вышли в полуфинал Итогового турнира АТР в парном разряде

На Итоговом турнире АТР в Лондоне (Великобритания) продолжаются соревнования в парном разряде. В полуфинал пробилась пара Хенри Континен (Финляндия)/Джон Пирс (Австралия).

В третьем туре группового турнира Континен и Пирс обыграли французскую пару Пьер-Юг Эрбер/Николя Маю. Итоговый счет матча – 6:7 (5), 6:4, 10:4. Напомним, в парном разряде вместо третьего сета играется дополнительный тай-брейк. Французы сделали больше эйсов (10:5), но совершили больше двойных ошибок (7:4).

Континен и Пирс выиграли три матча в группе и обеспечили себе место в полуфинале. В 1/2 финала они сыграют против братьев Брайанов из США. Эрбер и Маю проиграли все три матча и покидают соревнования.

Итоговый турнир АТР

Лондон (Великобритания)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 500 000 долларов

Парный разряд

Группа «Флеминг/Макинрой»

3-й тур