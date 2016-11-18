Континен и Пирс обыграли Эрбера и Маю и вышли в полуфинал Итогового турнира АТР в парном разряде
На Итоговом турнире АТР
в Лондоне (Великобритания) продолжаются соревнования в парном разряде. В
полуфинал пробилась пара Хенри Континен (Финляндия)/Джон Пирс (Австралия).
В третьем туре
группового турнира Континен и Пирс обыграли французскую пару Пьер-Юг
Эрбер/Николя Маю. Итоговый счет матча – 6:7 (5), 6:4, 10:4. Напомним, в парном
разряде вместо третьего сета играется дополнительный тай-брейк. Французы
сделали больше эйсов (10:5), но совершили больше двойных ошибок (7:4).
Континен и Пирс
выиграли три матча в группе и обеспечили себе место в полуфинале. В 1/2 финала
они сыграют против братьев Брайанов из США. Эрбер и Маю проиграли все три матча
и покидают соревнования.
Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Парный разряд
3-й тур
Матч
Эрбер/Маю (Франция) - Континен/Пирс () - 7:6, 4:6, 4:10
Место и дата
18 ноября 15:10, , Онлайн-трансляция