Роман Бабаев: Принимать те или иные решение, не пообщавшись с игроком, преждевременно

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментровал дисквалификацию полузащитника армейцев Романа Еременко.

Даже если бы мы рассчитывали на полную отмену дисквалификации, по опыту срок рассмотрения апелляции может затянуться до года. Так что в любом случае футболист на долгое время останется без игровой практики, без футбола. По сути, он уже будет отбывать это наказание… Зачем тогда подавать апелляцию? Это уже дело принципа. Сначала нужно получить мотивировочную часть, очень внимательно ее изучить. Конечно, все в клубе очень расстроены и разочарованы.

Намерен ли клуб расторгнуть с Еременко контракт? Так вопрос ставить нельзя. Давайте сначала получим мотивировочную часть. Возможно, мы что-то не знаем, возможно, откроются новые обстоятельства. Принимать те или иные решение, не пообщавшись с игроком, преждевременно. Это не совсем корректно», — заявил Бабаев.

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у игрока после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.