«Арсенал» - ЦСКА. Чалов впервые выйдет в стартовом составе армейцев
Стал известен стартовый
состав ЦСКА на матч 14-го тура чемпионата России против «Арсенала».
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, В. Березуцкий, А. Березуцкий, Фернандес,
Вернблум, Натхо, Миланов, Головин, Ионов, Чалов.
Запасные: Чепчугов, Игнашевич, Тошич, Траоре, Набабкин, Страндберг.
Отметим, что Федор Чалов впервые выйдет в
стартовом составе первой команды ЦСКА. Матч начнется в 19:00 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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