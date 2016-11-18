«Рубин» - «Ростов»: Азмун в стартовом составе гостей
Стал известен состав «Ростова» на матч 14-го тура РФПЛ против «Рубина».
На поле «Казань Арены» футболисты гостей выйдут в следующем составе: Джанаев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов. Гацкан, Ерохин, Нобоа, Полоз, Азмун
Запасные: Медведев, Комиссаров, Гуйе, Терентьев, Киреев, Байрамян, Думбия, Григорьев, Препелицэ, Эзатолахи, Бухаров
Напомним, что матч «Рубин» - «Ростов» начнется в 19:30.
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