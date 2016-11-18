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Роберт Мак: Россия – одна из важнейших стран Европы, в том числе в футболе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Роберт Мак поделился мнением о сборной России по футболу.

– России очень повезло с тем, что ваша команда автоматически попала на чемпионат мира, и ей не не нужно играть квалификационные матчи – только товарищеские.

Вообще же Россия – одна из самых важных стран в Европе, и футбола это тоже касается. Когда мы играли с вашей командой на Евро, нам удалось победить только благодаря тому, что мы сумели хорошо настроиться. Тот матч был очень важен для нас. И каждый раз, когда такой стране, как Словакия, удается одолеть такую сильную команду, это является очень большим успехом. Это понимают все игроки, поэтому дополнительно настраиваются на такие поединки. Та победа оказалась очень важной для нас.

А теперь чемпионат мира пройдет в России, и видно, что все российские зенитовцы очень серьезно настраиваются и готовятся изо всех сил. И я искренне желаю им удачи! – цитирует Мака официальный сайт «Зенита».

Напомним, Роберт Мак перешел в «Зенит» и греческого ПАОКа летом 2016 года, подписав четырехлетний контракт  с петербургским клубом. За сине-бело-голубых словак провел 15 игр и забил шесть голов.

С 2013 года футболист выступает за сборную Словакии, в составе которой сыграл 33 матча и 9 раз отличился.

Словацкая национальная команда в отборочном турнире к чемпионату мира-2018 провела четыре игры, и, набрав шесть очков, расположилась на третьем месте в группе F.

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