Непомнящий может занять один из постов в РФС

Известный российский тренер Валерий Непомнящий, последним местом которого была «Томь», в ближайшее время может начать работу в РФС.

- Предложение поступило от Виталия Мутко. Чем именно мне предложено заняться в РФС, сказать пока не могу. В то же время, назначение может произойти в течение недели, может, на это потребуется времени чуть больше. В любом случае, я должен подготовить определенную программу, которая могла бы принести пользу нашему футболу, - сказал Валерий Непомнящий корреспонденту «Советского спорта».