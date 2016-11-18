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Непомнящий может занять один из постов в РФС

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий, последним местом которого была «Томь», в ближайшее время может начать работу в РФС.

- Предложение поступило от Виталия Мутко. Чем именно мне предложено заняться в РФС, сказать пока не могу. В то же время, назначение может произойти в течение недели, может, на это потребуется времени чуть больше. В любом случае, я должен подготовить определенную программу, которая могла бы принести пользу нашему футболу, - сказал Валерий Непомнящий корреспонденту «Советского спорта».  

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