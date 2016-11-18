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«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Ростовом»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Рубин» сегодня принимает «Ростов» в матче 14-го тура чемпионата России. Стали известен стартовый состав хозяев.

«Рубин»: Рыжиков, Санчес, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Камболов, М’Вила, Жемалетдинов, Рочина, Лестьенн, Жонатас.

Запасные: Нестеренко, Кверквелия, Бергстрем, Устинов, Бауэр, Сонг, Оздоев, Цакташ, Саму, Карадениз, Ахметов, Девич.

Матч начнется в 19:30 по Москве. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.


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