«Рубин» назвал стартовый состав на матч с «Ростовом»
«Рубин» сегодня
принимает «Ростов» в матче 14-го тура чемпионата России. Стали известен
стартовый состав хозяев.
«Рубин»: Рыжиков,
Санчес, Самбрано, Бурлак, Набиуллин, Камболов, М’Вила, Жемалетдинов, Рочина, Лестьенн,
Жонатас.
Запасные: Нестеренко, Кверквелия, Бергстрем, Устинов, Бауэр, Сонг, Оздоев,
Цакташ, Саму, Карадениз, Ахметов, Девич.
Матч начнется в 19:30 по Москве. «Советский
спорт» проведет его текстовую трансляцию.
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