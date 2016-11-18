Маррэй обыграл Вавринку и занял первое место в группе на Итоговом турнире АТР
Матч групповой стадии
Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) в одиночном разряде между британцем
Энди Маррэем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой британского
теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Маррэя.
Матч продолжался один
час и 26 минут. Вавринка сделал больше эйсов (7:3) и совершил меньше двойных
ошибок (1:2), но это не помогло ему добиться победы. Таким образом, Марэй
выиграл все три матча в группе и занял первое место. В полуфинале он сыграет с
канадцем Милошем Раоничем, который в другой группе стал вторым.
Вавринка с одной
победой остался третьим. Второе место занял по дополнительным показателям
японец Кеи Нисикори, который теперь сыграет в полуфинале с сербом Новаком
Джоковичем вне зависимости от результата последнего матча в группе против
хорвата Марина Чилича.
Итоговый турнир АТР
Лондон (Великобритания)
Покрытие: хард
Призовой фонд: 7 500 000 долларов
Одиночный разряд
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Вавринка С. (Швейцария) - 6:4, 6:2
Место и дата
18 ноября 17:10, , Онлайн-трансляция