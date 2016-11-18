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Маррэй обыграл Вавринку и занял первое место в группе на Итоговом турнире АТР

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч групповой стадии Итогового турнира АТР в Лондоне (Великобритания) в одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и швейцарцем Стэном Вавринкой завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 6:2 в пользу Маррэя.

Матч продолжался один час и 26 минут. Вавринка сделал больше эйсов (7:3) и совершил меньше двойных ошибок (1:2), но это не помогло ему добиться победы. Таким образом, Марэй выиграл все три матча в группе и занял первое место. В полуфинале он сыграет с канадцем Милошем Раоничем, который в другой группе стал вторым.

Вавринка с одной победой остался третьим. Второе место занял по дополнительным показателям японец Кеи Нисикори, который теперь сыграет в полуфинале с сербом Новаком Джоковичем вне зависимости от результата последнего матча в группе против хорвата Марина Чилича.

Итоговый турнир АТР

Лондон (Великобритания)

Покрытие: хард

Призовой фонд: 7 500 000 долларов

Одиночный разряд

Группа «Джон Макинрой»

3-й тур

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Вавринка С. (Швейцария) - 6:4, 6:2

Место и дата

18 ноября 17:10, , Онлайн-трансляция

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