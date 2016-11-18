«Томь» проведет домашний матч против «Локомотива» в Москве

Матч 16-го тура чемпионата России «Томь» - «Локомотив» пройдет в Москве. Об этом сообщает официальный сайт столичного клуба.

Первоначально игра должна была состояться в Томске, но в итоге она пройдет в Москве на стадионе «Локомотив». Матч состоится 1 декабря, о времени начала игры станет известно позднее.

Напомним, что во втором туре эти команды уже сыграли на стадионе «Локомотив». Эта встреча завершилась вничью – 2:2.