«Томь» проведет домашний матч против «Локомотива» в Москве
Матч 16-го тура
чемпионата России «Томь» - «Локомотив» пройдет в Москве. Об этом сообщает
официальный сайт столичного клуба.
Первоначально игра
должна была состояться в Томске, но в итоге она пройдет в Москве на стадионе «Локомотив».
Матч состоится 1 декабря, о времени начала игры станет известно позднее.
Напомним, что во втором туре эти команды уже сыграли на стадионе «Локомотив». Эта встреча завершилась вничью – 2:2.
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