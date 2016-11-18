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Сергей Харитонов: Мне нужен бой в России, - хочу реабилитироваться за поражение в Bellator

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Знаменитый российский боец Сергей Харитонов приступил к активным тренировкам в рамках подготовки к бою 3 декабря в России.

«Сейчас полностью восстановился, чувствую себя отлично, нахожусь в превосходной форме и уже приступил к активным тренировкам. Пока тренируюсь сам. Здесь, в Америке сейчас занимаюсь над наращиванием выносливости, постепенно увеличиваю нагрузки. Подготовка проходит в стандартном режиме, ничего менять не собираюсь, делаю все то, что делал раньше в предыдущей подготовке. Когда прилечу в Россию приступлю уже целенаправленно к работе над ударной техникой с тренером Русланой Кривушей. 

Что касается моего соперника, то главное преимущество - его рост. Но не думаю, что это будет какой-то проблемой, просто выстрою тактику исходя из этого. Одолеть его можно не боксерской или ударной техникой. Планирую перевести работу в партер и выиграть за счет добивания, удушающего, или болевого.

Для меня нет разницы где драться в Америке или в России. Просто выступать в следующем бою в Екатеринбурге будет немного психологически сложнее. Но мне нужен этот бой в России. Хочу реабилитироваться перед земляками за поражение в Bellator!», - заявил Харитонов.

Бой Сергея Харитонова пройдет 3 декабря в Екатеринбурге под эгидой промоушена MixFace. Соперником «Русского десантника» станет 32-летний бразильский гигант Францриссо Сандро да Силва Безерра по прозвищу «Туши свет».

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