«Боруссия» (Д) – «Бавария». Ройс, Роббен, Мартинес и Коман пропустят матч
19 ноября дортмундская «Боруссия»
будет принимать «Баварию» в матче 11-го тура чемпионата Германии. В составе
обеих команд есть кадровые потери.
Как сообщает
официальный сайт «Баварии», за мюнхенцев готов сыграть Франк Рибери. под вопросом участие
Артуро Видаля и Дугласа Косты. Оба игрока лишь в четверг вернулись в Мюнхен из
расположения сборных. «Они устали и мы не хотим рисковать», - сказал главный
тренер «Баварии» Карло Анчелотти. Точно
в матче не сыграют Арьен Роббен, Хави Мартинес и Кингсли Коман.
Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель не сможет рассчитывать на
Марко Ройса. Помимо него
в лазарете также находятся Свен Бендер, Эрик Дурм и Невен Суботич.
Матч «Боруссия» - «Бавария» начнется в 20:30 по Москве.
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