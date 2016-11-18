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«Боруссия» (Д) – «Бавария». Ройс, Роббен, Мартинес и Коман пропустят матч

Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

19 ноября дортмундская «Боруссия» будет принимать «Баварию» в матче 11-го тура чемпионата Германии. В составе обеих команд есть кадровые потери.

Как сообщает официальный сайт «Баварии», за мюнхенцев готов сыграть Франк Рибери. под вопросом участие Артуро Видаля и Дугласа Косты. Оба игрока лишь в четверг вернулись в Мюнхен из расположения сборных. «Они устали и мы не хотим рисковать», - сказал главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти. Точно в матче не сыграют Арьен Роббен, Хави Мартинес и Кингсли Коман. 

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель не сможет рассчитывать на Марко Ройса.  Помимо него в лазарете также находятся Свен Бендер, Эрик Дурм и Невен Суботич.   

Матч «Боруссия» - «Бавария» начнется в 20:30 по Москве.

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