«Боруссия» (Д) – «Бавария». Ройс, Роббен, Мартинес и Коман пропустят матч

19 ноября дортмундская «Боруссия» будет принимать «Баварию» в матче 11-го тура чемпионата Германии. В составе обеих команд есть кадровые потери.

Как сообщает официальный сайт «Баварии», за мюнхенцев готов сыграть Франк Рибери. под вопросом участие Артуро Видаля и Дугласа Косты. Оба игрока лишь в четверг вернулись в Мюнхен из расположения сборных. «Они устали и мы не хотим рисковать», - сказал главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти. Точно в матче не сыграют Арьен Роббен, Хави Мартинес и Кингсли Коман.

Главный тренер «Боруссии» Томас Тухель не сможет рассчитывать на Марко Ройса. Помимо него в лазарете также находятся Свен Бендер, Эрик Дурм и Невен Суботич.

Матч «Боруссия» - «Бавария» начнется в 20:30 по Москве.