Мануэль Нойер: «Боруссия» - наш конкурент номер один

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией». Напомним, что командам предстоит сыграть в 11-м туре чемпионата Германии.

«Дортмунд - наш конкурент номер один, особенно в том, что касается победы в чемпионате. Будет очень важно не проиграть. Команда предупреждена. В субботу мы должны выложиться на все 100 процентов, в противном случае нам не победить», - цитирует Нойера официальный сайт «Баварии».

«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 24 очка. Столько же у «РБ Лейпциг», который по дополнительным показателям идет вторым и сегодня играет против «Байера». «Боруссия» на пятом месте, у нее 18 очков. Матч «Боруссия» - «Бавария» состоится 19 ноября и начнется в 20:30 по Москве.