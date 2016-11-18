Мануэль Нойер: «Боруссия» - наш конкурент номер один
Голкипер мюнхенской «Баварии»
Мануэль Нойер поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией».
Напомним, что командам предстоит сыграть в 11-м туре чемпионата Германии.
«Дортмунд - наш конкурент номер один, особенно в том, что касается
победы в чемпионате. Будет очень важно не проиграть. Команда предупреждена. В
субботу мы должны выложиться на все 100 процентов, в противном случае нам не
победить», - цитирует Нойера официальный сайт «Баварии».
«Бавария» лидирует в чемпионате Германии, имея в активе 24 очка.
Столько же у «РБ Лейпциг», который по дополнительным показателям идет вторым и
сегодня играет против «Байера». «Боруссия» на пятом месте, у нее 18 очков. Матч
«Боруссия» - «Бавария» состоится 19 ноября и начнется в 20:30 по Москве.