Жозе Моуринью: Руни готов сыграть с «Арсеналом»
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью
прокомментировал ситуацию с нападающим Уэйном Руни. Он отметил, что скандальная
ситуация в сборной Англии не повлияла на готовность футболиста принять участие
в ближайшем матче против «Арсенала» в чемпионате Англии.
«В последние два-три дня ничего не случилось, он тренировался,
как и все остальные. Как и другие футболисты, он хочет играть. Он готов. Что
случилось в сборной – то случилось в сборной, я это не комментирую. Не люблю
комментировать выступления моих игроков за сборные», - цитирует Моуринью Goal.com.
Напомним, ранее сообщалось, что капитан
«красных дьяволов» устроил пьянку перед
товарищеским матчем с командой Испании и был исключен из сборной за этот
поступок. Матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» состоится 19 ноября.
Начало в 15:30 по Москве.