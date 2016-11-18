Жозе Моуринью: Руни готов сыграть с «Арсеналом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал ситуацию с нападающим Уэйном Руни. Он отметил, что скандальная ситуация в сборной Англии не повлияла на готовность футболиста принять участие в ближайшем матче против «Арсенала» в чемпионате Англии.

«В последние два-три дня ничего не случилось, он тренировался, как и все остальные. Как и другие футболисты, он хочет играть. Он готов. Что случилось в сборной – то случилось в сборной, я это не комментирую. Не люблю комментировать выступления моих игроков за сборные», - цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, ранее сообщалось, что капитан «красных дьяволов» устроил пьянку перед товарищеским матчем с командой Испании и был исключен из сборной за этот поступок. Матч «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал» состоится 19 ноября. Начало в 15:30 по Москве.