Акбар «Sonneiko» Бутаев перешел в команду Vega Squadron по Dota 2

Акбар «SoNNeikO» Бутаев стал игроком команды Vega Squadron по Dota 2. Об этом организация сообщила на своем официальном сайте.



«SoNNeikO – единственный игрок, на которого мы решились заменить Fng. Акбара была бы рада видеть у себя любая организация, но он решил продолжить карьеру именно в составе Vega Squadron. Надеюсь, что с ним результаты нашей команды пойдут в гору. Что касается второго новичка, то работа по его подписанию продолжается, и мы анонсируем полный состав, как только уладим все контрактные вопросы», — прокомментировал подписание CEO Vega Squadron Алексей Кондаков.



Акбар также прокомментировал свой переход в новую команду: «Я рад, что я стал частью «акул» и буду стараться делать всё, чтобы достичь максимального результата. Надеюсь оправдать ожидания болельщиков и не подвести их».



Напомним, что Акбар «SoNNeikO» Бутаев ранее выступал за команду Natus Vincere. Игрок является вторым саппортом в мире и первым за пределами Китая, который смог достичь 9 000 MMR одиночного рейтинга в Dota 2.



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