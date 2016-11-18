Джанни Инфантино: Возможно, мы увеличим число участников клубного чемпионата мира до 32
Клубный чемпионат мира в будущем, возможно,
будет проходить в расширенном формате. О возможном увеличении числа участников
заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.
«Может быть, формула турнира (клубного
чемпионата мира) изменится. Сейчас чемпионат проходит по замысловатой формуле и,
кроме того, в неудобные сроки. Может быть, клубный чемпионат мира будет
проходить в июне. Число участников может вырасти до 32 команд. Это лучше, чем
утомительные предсезонные турне, но надо помнить и о времени для отдыха
футболистов, поэтому мы будем искать
выход», - цитирует Инфантино La Gazzetta Dello Sport.
Напомним, что сейчас клубный чемпионат мира проводится
в декабре с участием лучшего клуба каждой из конфедераций, а также
представителя страны-хозяина, причем европейские и южноамериканские клубы
вступают в борьбу с полуфинала.