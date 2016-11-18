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Джанни Инфантино: Возможно, мы увеличим число участников клубного чемпионата мира до 32

Источник:  Gazzetta dello SportКомментарии

Клубный чемпионат мира в будущем, возможно, будет проходить в расширенном формате. О возможном увеличении числа участников заявил президент ФИФА Джанни Инфантино.

«Может быть, формула турнира (клубного чемпионата мира) изменится. Сейчас чемпионат проходит по замысловатой формуле и, кроме того, в неудобные сроки. Может быть, клубный чемпионат мира будет проходить в июне. Число участников может вырасти до 32 команд. Это лучше, чем утомительные предсезонные турне, но надо помнить и о времени для отдыха футболистов,  поэтому мы будем искать выход», - цитирует Инфантино La Gazzetta Dello Sport.

Напомним, что сейчас клубный чемпионат мира проводится в декабре с участием лучшего клуба каждой из конфедераций, а также представителя страны-хозяина, причем европейские и южноамериканские клубы вступают в борьбу с полуфинала.

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