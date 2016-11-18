Форвард «Нью-Йорка» Порзингс будет жертвовать 500 долларов за каждый блокшот

Тяжелый форвард «Нью-Йорка» латыш Кристапс Поризингс объявил о благотворительной акции. За каждый совершенный им блокшот он будет жертвовать 500 долларов на баскетбольную программу для молодежи в Нью-Йорке.

Программа будет называться KrisStops. Порзингс будет переводить деньги на счет образовательного фонда Криса Джоуба, который будет использовать эти деньги на программу для молодежи, которая будет способствовать занятиям баскетболом.

В текущем сезоне 21-летний Кристапс Порзингс в среднем делает 1,2 блокшота за игру.