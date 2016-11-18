Форвард «Нью-Йорка» Порзингс будет жертвовать 500 долларов за каждый блокшот
Тяжелый форвард «Нью-Йорка» латыш Кристапс
Поризингс объявил о благотворительной акции. За каждый совершенный им блокшот
он будет жертвовать 500 долларов на баскетбольную программу для молодежи в Нью-Йорке.
Программа будет называться KrisStops.
Порзингс будет переводить деньги на счет образовательного фонда Криса Джоуба,
который будет использовать эти деньги на программу для молодежи, которая будет
способствовать занятиям баскетболом.
В текущем сезоне 21-летний Кристапс Порзингс в
среднем делает 1,2 блокшота за игру.
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