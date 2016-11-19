День в истории. Евгении Медведевой – 17 лет!
19 ноября свое 17-летие
отмечает российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании,
Евгения Медведева.
Она является воспитанницей московской
школы фигурного катания, отделения «Хрустальный».
Несмотря на юный возраст,
Евгения Медведева - чемпионка мира-2016, чемпионка Европы-2016, победительница
финала Гран-при-2015. Также Медведева выигрывала чемпионат России 2016 года.
Евгения Медведева - заслуженный
мастер спорта России, обладательница мирового рекорда в произвольной программе.
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