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День в истории. Евгении Медведевой – 17 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

19 ноября свое 17-летие отмечает российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании, Евгения Медведева.

Она является воспитанницей московской школы фигурного катания, отделения «Хрустальный».

Несмотря на юный возраст, Евгения Медведева - чемпионка мира-2016, чемпионка Европы-2016, победительница финала Гран-при-2015. Также Медведева выигрывала чемпионат России 2016 года.

Евгения Медведева - заслуженный мастер спорта России, обладательница мирового рекорда в произвольной программе.

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