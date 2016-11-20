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Зинэтула Билялетдинов: Варнаков старается улучшить свою игру

Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов сообщил, что нападающий казанского клуба Михаил Варнаков старается улучшить свою форму.

«Сказать, что у него все хорошо, я не могу. Есть вопросы. Мы с ним разговаривали, и Михаил все понимает. Варнаков старается улучшить свою игру», - приводит «Р-Спорт» слова Билялетдинова.

В текущем сезоне КХЛ Варнаков провел 32 матча, забросив шесть шайб и отдав шесть голевых передач.

Матч

Ак Барс - Лада

Место и дата

20 ноября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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