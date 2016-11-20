Зинэтула Билялетдинов: Варнаков старается улучшить свою игру

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов сообщил, что нападающий казанского клуба Михаил Варнаков старается улучшить свою форму.

«Сказать, что у него все хорошо, я не могу. Есть вопросы. Мы с ним разговаривали, и Михаил все понимает. Варнаков старается улучшить свою игру», - приводит «Р-Спорт» слова Билялетдинова.

В текущем сезоне КХЛ Варнаков провел 32 матча, забросив шесть шайб и отдав шесть голевых передач.