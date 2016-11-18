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Объявлены пары плей-офф турнира DreamLeague по Dota 2

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Организаторы турнира DreamLeague по Dota 2 представили пары стадии плей-офф на DreamHack Winter.

В плей-офф сыграют Escape Gaming vs. The Alliance и The Imperial vs. Team Liquid. Стадия пройдет в формате double-elimination с матчами bo3, а гранд-финал в bo5.

Напомним, что Virtus.pro отказалась от участия в финальной стадии турнира ASUS ROG DreamLeague по Dota 2 из-за напряженного графика команды. «Медведи» завершили выступление в групповом этапе лиги со статистикой 10-4 и таким образом заработали 10 000 долларов. Организаторы турнира приняли решение оштрафовать Virtus.pro на эту сумму и добавить ее к общему призовому LAN-финала. Команду заменил шведский коллектив The Alliance.

LAN-финал ASUS ROG DreamLeague Season 6 пройдет в рамках DreamHack Winter c 25 по 26 ноября в городе Йёнчёпинг, Швеция. Призовой фонд турнира составит 175 000 долларов.

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