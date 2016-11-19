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Игорь Гамула: Еременко возьмет себя в руки, но его потеря для ЦСКА огромна

Источник:  Р-СпортКомментарии

Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула считает, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко - сильный человек, он стойко перенесет решение о дисквалификации, но для московского ЦСКА его потеря огромна.

«Это большая, огромная потеря и для ЦСКА, и для финской сборной. Все его очень уважали и любили. Он крепкий и сильный человек, переживет и возьмет себя в руки, стойко перенесет все это. Я хорошо знаю эту семью, отца, мы с ним вместе играли, дружим. Очень переживаю. Печалит меня это известие. Не знаю, что там случилось. Правду знает только он сам. Я думаю, что они все соберутся семьей и это переживут. Такой удар большой, больной. Ответ знает только сам Роман», - приводит «Р-Спорт» слова Гамулы.

В пятницу УЕФА сообщил, что с 6 октября 2016 года 29-летний Еременко дисквалифицирован вследствие положительного допинг-теста, сданного после сентябрьского матча группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА. В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.

Матч

Арсенал - ЦСКА - 0:1 (0:1)

Голы

Миланов 20 (0:1).

Состав

Арсенал: Левашов, Беляев, Хагуш, Горбатюк, Вергара, Ершов, Форбс (Власов, 81), Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Головин, Ионов (Набабкин, 73), Натхо, Вернблум, Миланов (Игнашевич, 90), Чалов (Траоре, 83)

Предупреждения:

Хагуш, 80; Горбатенко, 82 - Щенников, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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