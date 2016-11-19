Игорь Гамула: Еременко возьмет себя в руки, но его потеря для ЦСКА огромна

Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула считает, что полузащитник ЦСКА Роман Еременко - сильный человек, он стойко перенесет решение о дисквалификации, но для московского ЦСКА его потеря огромна.

«Это большая, огромная потеря и для ЦСКА, и для финской сборной. Все его очень уважали и любили. Он крепкий и сильный человек, переживет и возьмет себя в руки, стойко перенесет все это. Я хорошо знаю эту семью, отца, мы с ним вместе играли, дружим. Очень переживаю. Печалит меня это известие. Не знаю, что там случилось. Правду знает только он сам. Я думаю, что они все соберутся семьей и это переживут. Такой удар большой, больной. Ответ знает только сам Роман», - приводит «Р-Спорт» слова Гамулы.

В пятницу УЕФА сообщил, что с 6 октября 2016 года 29-летний Еременко дисквалифицирован вследствие положительного допинг-теста, сданного после сентябрьского матча группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА. В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.