Игорь Гамула: Еременко возьмет себя в руки, но его потеря для ЦСКА огромна
Старший тренер молодежного состава «Ростова» Игорь Гамула считает, что полузащитник
ЦСКА Роман Еременко - сильный человек, он стойко перенесет решение о
дисквалификации, но для московского ЦСКА его потеря огромна.
«Это большая, огромная потеря и для ЦСКА, и для финской сборной.
Все его очень уважали и любили. Он крепкий и сильный человек, переживет и
возьмет себя в руки, стойко перенесет все это. Я хорошо знаю эту семью, отца,
мы с ним вместе играли, дружим. Очень переживаю. Печалит меня это известие. Не
знаю, что там случилось. Правду знает только он сам. Я думаю, что они все соберутся
семьей и это переживут. Такой удар большой, больной. Ответ знает только сам
Роман», - приводит «Р-Спорт» слова Гамулы.
В пятницу УЕФА сообщил, что с 6 октября 2016 года 29-летний Еременко дисквалифицирован вследствие положительного допинг-теста, сданного после сентябрьского матча группового этапа Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА. В организме хавбека были обнаружены кокаин и его метаболиты.
Матч
Голы
Миланов 20 (0:1).
Состав
Арсенал: Левашов, Беляев, Хагуш, Горбатюк, Вергара, Ершов, Форбс (Власов, 81), Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Головин, Ионов (Набабкин, 73), Натхо, Вернблум, Миланов (Игнашевич, 90), Чалов (Траоре, 83)
Предупреждения:
Хагуш, 80; Горбатенко, 82 - Щенников, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция