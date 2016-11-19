ЦСКА расторг контракт с Бадом Холлоуэем
Московский ЦСКА расторг контракт с канадским форвардом Бадом Холлоуэем,
сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
По информации источника, в пятницу Холлоуэй покинул ЦСКА. Соглашение
между хоккеистом и клубом расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.
Холлоуэй пришел в ЦСКА перед началом нынешнего сезона. 28-летний канадец
успел отыграть 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них девять
очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности «плюс 4».
Последней игрой за армейцев для нападающего стал гостевой матч с ярославским «Локомотивом», который прошел 11 ноября и завершился поражением армейцев - 1:3.
Матч
Место и дата
19 ноября 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция
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