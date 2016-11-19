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ЦСКА расторг контракт с Бадом Холлоуэем

Источник:  Р-СпортКомментарии

Московский ЦСКА расторг контракт с канадским форвардом Бадом Холлоуэем, сообщил «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, в пятницу Холлоуэй покинул ЦСКА. Соглашение между хоккеистом и клубом расторгнуто по обоюдному соглашению сторон.

Холлоуэй пришел в ЦСКА перед началом нынешнего сезона. 28-летний канадец успел отыграть 12 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и набрал в них девять очков (3 шайбы + 6 передач) при показателе полезности «плюс 4».

Последней игрой за армейцев для нападающего стал гостевой матч с ярославским «Локомотивом», который прошел 11 ноября и завершился поражением армейцев - 1:3.

Матч

ЦСКА - Барыс

Место и дата

19 ноября 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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