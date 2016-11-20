Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Краснодар- : -Урал
Футбол  Мидлсбро- : -Челси
Хоккей  Вашингтон- : -Коламбус
Футбол  Спартак- : -Амкар
Футбол  Зенит- : -Крылья Советов
Футбол  Милан- : -Интер
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Рафаил Ишматов: Нужно готовить три-четыре молодежных сборных России

Источник:  Р-СпортКомментарии

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов считает, что необходимо готовить от трех до четырех молодежных сборных по хоккею, учитывая потенциал России, но конкуренции в молодежном хоккее нет.

«Проблемы в детско-юношеском хоккее, поверьте, есть. При такой большой стране мы должны готовить три-четыре таких сборных, но конкуренции мало. Паники пока нет, но пора бы сесть и разобраться. Проблемы решает менеджмент, но менеджмент откуда знает что-то в хоккее? Тренеры же не лезут в менеджмент. Должен быть паритет, раньше такого не было. Прочитав какую-то книжку или поиграв в хоккей ночью, все знаем. Это факт», - приводит «Р-Спорт» слова Ишматова.

Молодежная сборная России в ноябре провела выездную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. Российские хоккеисты выиграли две из шести встреч.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Валерий Брагин: По составу на ЧМ остаются 7-8 позиций, по которым надо сделать правильный выборГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин подвел итоги суперсерии со сборными юниорских лиг Канады, во время которой российская команда одержала две победы в шести матчах.Владислав Третьяк: ФХР попросит «Филадельфию» отпустить Проворова на молодежный ЧМПрезидент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что федерация намерена обратиться к «Филадельфии» с просьбой отпустить защитника Ивана Проворова на молодежный чемпионат мира.Владислав Третьяк: Сбор российской «молодежки» начнется 8 декабряГлава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк сообщил, что сбор национальной команды перед молодежным чемпионатом мира начнется 8 декабря.Cостав в тумане. «Молодежка» проиграла третий матч Суперсерии подрядCостав в тумане. «Молодежка» проиграла третий матч Суперсерии подрядМолодежная сборная России завершила Суперсерию третьим поражением кряду и уступила канадцам с общим счетом 2-4.Данила Квартальнов: Мы поняли, что ничего такого сверхъестественного у канадцев нетКапитан молодежной сборной России Данила Квартальнов прокомментировал результат Суперсерии с командами канадских молодежных лиг.Молодежная сборная России уступила юниорской лиге Квебека в заключительном матче СуперсерииМолодежная сборная России (U-20) проиграла в шестом матче традиционной выставочной Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина уступили сборной юниорской лиге Квебека со счетом 1:4.Кирилл Беляев: Очень хочется завершить серию победойФорвард молодежной сборной России Кирилл Беляев поделился ожиданиями от матча против юниорской лиги Квебека. Напомним, что командам предстоит сыграть в заключительном матче CIBC Canada Russia Series.Страсти по Жэрману Рюбцову. Суперсерия молодежных сборных осталась за канадцамиСтрасти по Жэрману Рюбцову. Суперсерия молодежных сборных осталась за канадцамиСборная России уступила в пятом матче ноябрьской серии против команд канадских юниорских лиг и потеряла шансы на итоговый успех.Александр Волков: Пусть суперсерию уже не выиграть, но мы все получили большой опытНападающий молодежной сборной России Александр Волков поделился впечатлениями от пятого матча традиционной выставочной Суперсерии.Валерий Брагин: Соперник превзошел нас в свежестиГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин поделился впечатлениями от пятого матча традиционной выставочной Суперсерии.Очередная ничья Карякина и Карлсена, Месси забивает и выигрывает, хоккейная «молодежка» проиграла в Канаде. Все новости утра«Советский спорт» предлагает начать неделю с главных новостей утра среды.Молодежная сборная России уступила юниорской лиге Квебека в СуперсерииМолодежная сборная России (U-20) проиграла в пятом матче традиционной выставочной Суперсерии. Подопечные Валерия Брагина уступила сборную юниорской лиге Квебека со счетом 0:4.Валерий Брагин: В тактическом плане провели матч с командой ОHL очень неплохоГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал исход четвертого матча CIBC Canada Russia Series со сборной лиги Онтарио (2:5).Проклятье четвертого матча, пророчество Черного Лося и секреты ТарасоваПроклятье четвертого матча, пророчество Черного Лося и секреты ТарасоваМолодежная сборная России потерпела поражения в четвертом матче суперсерии. Теперь счет в серии равный - 2:2.Молодежная сборная России уступила команде ОHL в матче СуперсерииХоккеисты молодежной сборной России в четвертом матче Суперсерии проиграли команде Хоккейной лиги Онтарио (ОHL).Канадские слезы по «зверю» Сухачеву. Молодежка снова впереди в суперсерииКанадские слезы по «зверю» Сухачеву. Молодежка снова впереди в суперсерииМолодежная сборная России вышла вперед в суперсерии, разобравшись со сборной Онтарио в Норт-Бэе.Владислав Третьяк: «Молодежка» радует своей игрой в серии с канадцамиПрезидент ФХР Владислав Третьяк оценил результаты молодежной сборной России на суперсерии со сборными юниорских лиг Канады.Владислав Сухачев: Канадцы ничего не создавали при игре «пять на пять»Голкипер молодежной сборной России Владислав Сухачев прокомментировал матч со сборной OHL (Юниорская лига Онтарио) в рамках CIBC Canada Russia Series в Норт-Бэй.Валерий Брагин: Мы настраивали команду играть только на победу в матче со сборной OHLГлавный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин прокомментировал победу в третьем матче традиционной выставочной Суперсерии над сборной OHL (4:3).Неймар затмевает Месси, «молодежка» обыгрывает сборную OHL, а Карлсен и Карякин готовятся сесть за доску. Все новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра пятницы.

Россия (U-20)
Россия (U-20)календарьстатистика

Cпецпредложение