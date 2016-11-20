Рафаил Ишматов: Нужно готовить три-четыре молодежных сборных России

Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов считает, что необходимо готовить от трех до четырех молодежных сборных по хоккею, учитывая потенциал России, но конкуренции в молодежном хоккее нет.

«Проблемы в детско-юношеском хоккее, поверьте, есть. При такой большой стране мы должны готовить три-четыре таких сборных, но конкуренции мало. Паники пока нет, но пора бы сесть и разобраться. Проблемы решает менеджмент, но менеджмент откуда знает что-то в хоккее? Тренеры же не лезут в менеджмент. Должен быть паритет, раньше такого не было. Прочитав какую-то книжку или поиграв в хоккей ночью, все знаем. Это факт», - приводит «Р-Спорт» слова Ишматова.

Молодежная сборная России в ноябре провела выездную серию матчей со сборными канадских юниорских лиг. Российские хоккеисты выиграли две из шести встреч.