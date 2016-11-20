Рафаил Ишматов: Нужно готовить три-четыре молодежных сборных России
Заслуженный тренер России Рафаил Ишматов считает, что необходимо
готовить от трех до четырех молодежных сборных по хоккею, учитывая потенциал
России, но конкуренции в молодежном хоккее нет.
«Проблемы в детско-юношеском хоккее, поверьте, есть. При такой
большой стране мы должны готовить три-четыре таких сборных, но конкуренции
мало. Паники пока нет, но пора бы сесть и разобраться. Проблемы решает
менеджмент, но менеджмент откуда знает что-то в хоккее? Тренеры же не лезут в
менеджмент. Должен быть паритет, раньше такого не было. Прочитав какую-то
книжку или поиграв в хоккей ночью, все знаем. Это факт», - приводит
«Р-Спорт» слова Ишматова.
Молодежная сборная России в ноябре провела выездную серию матчей со
сборными канадских юниорских лиг. Российские хоккеисты выиграли две из шести
встреч.