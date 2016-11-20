Александр Кожевников: Окончание победной серии поможет СКА с настроем на соперников

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что окончание 15-матчевой победной серии санкт-петербургского СКА в регулярном чемпионате КХЛ благоприятно скажется на команде в психологическом плане.

«Не думаю, что это какая-то трагедия, когда-то должны были проиграть. Настраиваться на команды типа «Автомобилиста» все время тоже тяжело, длинный чемпионат. Думаю, это тоже плюс для СКА в данной ситуации. Они же реальные люди, понимают, что у них очень сильная команда, сильнее их никого нет. Это психологическая вещь. В «Автомобилисте» ребята такие, с характером. И ружье на стене висит - иногда стреляет. Вот они и выстрелили. Думаю, для СКА это помощь, они психологически теперь будут по-другому настраиваться», - приводит «Р-Спорт» слова Кожевникова.

СКА в четверг на своем льду уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ, завершив серию побед из 15 игр. При этом команда из Санкт-Петербурга проиграла этому сопернику во второй раз в сезоне.