Александр Кожевников: Окончание победной серии поможет СКА с настроем на соперников
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что
окончание 15-матчевой победной серии санкт-петербургского СКА в регулярном
чемпионате КХЛ благоприятно скажется на команде в психологическом плане.
«Не думаю, что это какая-то трагедия, когда-то должны были
проиграть. Настраиваться на команды типа «Автомобилиста» все время
тоже тяжело, длинный чемпионат. Думаю, это тоже плюс для СКА в данной ситуации.
Они же реальные люди, понимают, что у них очень сильная команда, сильнее их
никого нет. Это психологическая вещь. В «Автомобилисте» ребята такие,
с характером. И ружье на стене висит - иногда стреляет. Вот они и выстрелили.
Думаю, для СКА это помощь, они психологически теперь будут по-другому
настраиваться», - приводит «Р-Спорт» слова Кожевникова.
СКА в четверг на своем льду уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в матче регулярного чемпионата КХЛ, завершив серию побед из 15 игр. При этом команда из Санкт-Петербурга проиграла этому сопернику во второй раз в сезоне.
Матч
СКА - Автомобилист - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Гусев (Ковальчук, Шипачёв), 19:55 (1:0 - бол.). Мегалинский 21:50 (1:1). Тичар (Гареев), 23:10 (1:2).
Место и дата
17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция