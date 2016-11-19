Тульский «Арсенал» запланировал 8 контрольных матчей на сборах в Турции
Тульский «Арсенал» планирует провести восемь товарищеских матчей на
зимних сборах в Турции, сообщает официальный сайт команды.
Всего туляки в рамках подготовки к весенней части чемпионата России по футболу сезона-2016/17 проведут в Турции три учебно-тренировочных сбора. На данный момент ведутся переговоры с возможными спарринг-партнерами.
Матч
Голы
Миланов 20 (0:1).
Состав
Арсенал: Левашов, Беляев, Хагуш, Горбатюк, Вергара, Ершов, Форбс (Власов, 81), Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Головин, Ионов (Набабкин, 73), Натхо, Вернблум, Миланов (Игнашевич, 90), Чалов (Траоре, 83)
Предупреждения:
Хагуш, 80; Горбатенко, 82 - Щенников, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция