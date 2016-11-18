Евгений Харлачев стал селекционером «Локомотива».

Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев получил работу в клубе.

Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, Харлачев назначен селекционером «Локомотива». Он выступал за команду с 1994 по 2001 год, становился серебряным и бронзовым призером чемпионата России, четырежды выигрывал Кубок России.

В последнее время 42-летний Харлачев был главным тренером «Соляриса».