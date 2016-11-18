Евгений Харлачев стал селекционером «Локомотива».
Бывший полузащитник «Локомотива» Евгений Харлачев
получил работу в клубе.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на источник,
знакомый с ситуацией, Харлачев назначен селекционером «Локомотива». Он выступал
за команду с 1994 по 2001 год, становился серебряным и бронзовым призером
чемпионата России, четырежды выигрывал Кубок России.
В последнее время 42-летний Харлачев был главным
тренером «Соляриса».
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