Гол Миланова принес победу ЦСКА над «Арсеналом»
Сегодня в матче 14-го тура РФПЛ «ЦСКА» обыграл «Арсенал». Матч прошел на поле стадиона «Арсенал» в Туле и завершился со счетом 1:0.
Единственный мяч во встрече на 20-й минуте забил полузащитник красно-синих Георгий Миланов.
В следующем туре 26 ноября ЦСКА на своем поле примет казанский «Рубин». «Арсенал» в тот же день сыграет в Перми с местным «Амкаром».
Матч
Голы
Миланов 20 (0:1).
Состав
Арсенал: Левашов, Беляев, Хагуш, Горбатюк, Вергара, Ершов, Форбс (Власов, 81), Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Головин, Ионов (Набабкин, 73), Натхо, Вернблум, Миланов (Игнашевич, 90), Чалов (Траоре, 83)
Предупреждения:
Хагуш, 80; Горбатенко, 82 - Щенников, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция