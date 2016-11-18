Гол Миланова принес победу ЦСКА над «Арсеналом»

Сегодня в матче 14-го тура РФПЛ «ЦСКА» обыграл «Арсенал». Матч прошел на поле стадиона «Арсенал» в Туле и завершился со счетом 1:0.

Единственный мяч во встрече на 20-й минуте забил полузащитник красно-синих Георгий Миланов.

В следующем туре 26 ноября ЦСКА на своем поле примет казанский «Рубин». «Арсенал» в тот же день сыграет в Перми с местным «Амкаром».