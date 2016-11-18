ФИФА рассмотрит запрос УЕФА о расширении санкций против Еременко

УЕФА обратился в ФИФА с просьбой расширить санкции в отношении полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Они просят, чтобы его дисквалификация на два года распространялась не только на Европу.

«Мы можем подтвердить, что ФИФА получила запрос от УЕФА о расширении санкций в отношении футболиста Роман Еременко для того, чтобы они имели мировой эффект. Председатель дисциплинарного комитета ФИФА рассмотрит эту просьбу, а решение будет объявлено в установленном порядке», - заявил представитель пресс-службы ФИФА. Его слова приводит «Р-Спорт».

Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» - ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября.

Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.

Напомним, 7 октября дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко на 30 дней от матчей. При этом причины отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии не называются. 10 ноября в Ньоне прошло заседание комитета по этому делу, однако окончательное решение принято не было. Позднее дисквалификация игрока была продлена до 19 ноября.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к футболу». В нынешнем сезоне Еременко забил три гола и сделал две голевые передачи в девяти матчах премьер-лиги. В Лиге чемпионов он забил один гол в двух матчах.