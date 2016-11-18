ФИФА рассмотрит запрос УЕФА о расширении санкций против Еременко
УЕФА обратился в ФИФА с просьбой расширить
санкции в отношении полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Они просят, чтобы его
дисквалификация на два года распространялась не только на Европу.
«Мы можем подтвердить, что ФИФА получила запрос
от УЕФА о расширении санкций в отношении футболиста Роман Еременко для того,
чтобы они имели мировой эффект. Председатель дисциплинарного комитета ФИФА
рассмотрит эту просьбу, а решение будет объявлено в установленном порядке», - заявил
представитель пресс-службы ФИФА. Его слова приводит «Р-Спорт».
Финский
футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста.
Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов
«Байер» - ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября.
Анализ
показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация
начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в
течение трех дней.
Напомним,
7 октября дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко на 30 дней от матчей.
При этом причины отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии не
называются. 10 ноября в Ньоне прошло заседание комитета по этому делу, однако
окончательное решение принято не было. Позднее дисквалификация игрока была
продлена до 19 ноября.
Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к футболу». В нынешнем сезоне Еременко забил три гола и сделал две голевые передачи в девяти матчах премьер-лиги. В Лиге чемпионов он забил один гол в двух матчах.