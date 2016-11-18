Гандбольная команда «Университет-Нева» обыграла «Маккаби» в Кубке ЕГФ
В первом матче третьего квалификационного раунда Кубка ЕГФ «Университет-Нева»
дома одержала победу над тель-авивским «Маккаби» со счетом 25:23 (16:13).
В
составе петербуржцев самым результативным игроком стал Кирилл Воронин, забросивший
семь мячей, у гостей девятью голами отличился Хен Померанц.
Напомним,
26 ноября «Университет-Нева» и «Маккаби» проведут ответный матч третьего
квалификационного раунда Кубка ЕГФ в Израиле.
Следующий матч чемпионата России петербургский клуб сыграет 2 декабря в гостях против «Пермских медведей». После девяти туров «Университет-Нева» с 14 очками идет на втором месте в Суперлиге.
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