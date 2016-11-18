Сергей Прядкин: В РФПЛ поступила копия обращения «Ростова» по делу Азмуна
Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о
реакции лиги по поводу разногласий «Рубина» и «Ростова» в деле о контракте
Сердара Азмуна. Он сказал, что РФПЛ изучит этот вопрос.
«В лигу поступила копия
обращения «Ростова» о том, что спор должен быть рассмотрен в футбольных
органах. Обращение также поступило и в РФС. Не знаю, с чем связано обращение «Рубина»
в следственный комитет, но, если речь идет о подделке контракта, то, наверное,
основа для такого обращения есть. Но сути обращения в СК не знаю.
Ко мне официального обращения не приходило. Но это появилось в
СМИ, обратимся в клубе для выяснения обстоятельств спора клубов. Обратимся в
РФС – там, возможно, дадут нам поручения. Надо разбираться с тем, в чем суть
обращения в следственный комитет. Мы в плане взаимодействия с клубами, в
частности, по этому спору, исходим из решений футбольных органов», - цитирует
Прядкина «СЭ».
Напомним, «Рубин» не признает законным переход Азмуна в «Ростов». Спортивный юрист Михаил Прокопец рассчитывает, что ФИФА вынесет решение по этому вопросу в январе. В «Рубине» ситуацию не комментируют. Сегодня Азмун сыграл в очном матче «Ростова» и «Рубина».
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)
Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)
Предупреждения:
Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция