Сергей Прядкин: В РФПЛ поступила копия обращения «Ростова» по делу Азмуна

Президент РФПЛ Сергей Прядкин рассказал о реакции лиги по поводу разногласий «Рубина» и «Ростова» в деле о контракте Сердара Азмуна. Он сказал, что РФПЛ изучит этот вопрос.

«В лигу поступила копия обращения «Ростова» о том, что спор должен быть рассмотрен в футбольных органах. Обращение также поступило и в РФС. Не знаю, с чем связано обращение «Рубина» в следственный комитет, но, если речь идет о подделке контракта, то, наверное, основа для такого обращения есть. Но сути обращения в СК не знаю.

Ко мне официального обращения не приходило. Но это появилось в СМИ, обратимся в клубе для выяснения обстоятельств спора клубов. Обратимся в РФС – там, возможно, дадут нам поручения. Надо разбираться с тем, в чем суть обращения в следственный комитет. Мы в плане взаимодействия с клубами, в частности, по этому спору, исходим из решений футбольных органов», - цитирует Прядкина «СЭ».

Напомним, «Рубин» не признает законным переход Азмуна в «Ростов». Спортивный юрист Михаил Прокопец рассчитывает, что ФИФА вынесет решение по этому вопросу в январе. В «Рубине» ситуацию не комментируют. Сегодня Азмун сыграл в очном матче «Ростова» и «Рубина».