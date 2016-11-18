Леонид Слуцкий: Мы будем поддерживать Еременко до конца

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал дисквалификацию на два года полузащитника команды Романа Еременко. Он сказал, что клуб будет до конца поддерживать своего футболиста.

«Мы все расстроены, будем поддерживать Рому до конца. Каким бы болезненным не был процесс, все игроки - профессионалы, надо выходить и хорошо играть. Поэтому с настроем проблем не было» - цитирует Слуцкого ТАСС. Напомним, что сегодня ЦСКА обыграл «Арсенал» в чемпионате России со счетом 1:0.

Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» - ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября.



Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.

Напомним, 7 октября дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко на 30 дней от матчей. При этом причины отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии не называются. 10 ноября в Ньоне прошло заседание комитета по этому делу, однако окончательное решение принято не было. Позднее дисквалификация игрока была продлена до 19 ноября.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к футболу». В нынешнем сезоне Еременко забил три гола и сделал две голевые передачи в девяти матчах премьер-лиги. В Лиге чемпионов он забил один гол в двух матчах.