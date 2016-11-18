Иван Данильянц: Игра получилась миролюбивой
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц поделился впечатлениями от
матча 14-го тура РФПЛ с «Рубином» (0:0).
- Игра получилось миролюбивой. В ходе матче мы владели инициативой
и столкнулись с глубокой обороной соперника. Казалось, что мы играем дома, а не
в гостях. Создали моменты, но не смогли их реализовать. Ничья – это все
равно результат. Двигаемся дальше.
- Известно ли вам о событиях, которые происходили в отеле и как
они повлияли на игру?
- Об этом я ничего не знаю, - сказал Данильянц.
Матч
Состав
Рубин: Рыжиков, Бурлак, Самбрано, Санчес, Камболов, Набиуллин, Мвила, Лестьенн (Девич, 71), Жемалетдинов, Жонатас, Рочина (Гарсия, 80)
Ростов: Джанаев, Гранат, Навас, Кудряшов, Мевля, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 83), Калачёв, Нобоа, Полоз, Азмун (Бухаров, 77)
Предупреждения:
Жемалетдинов, 79 - Гацкан, 29; Навас, 57
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:30, Казань Арена, Текстовая трансляция