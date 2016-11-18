Леонид Слуцкий: Мы владели инициативой, но концовка получилась нервной

На пресс-коференции после матча 14-го тура «Арсенал» - ЦСКА (0:1) главный тренер гостей Леонид Слуцкий поделился впечатлениями от игры.



- Спасибо за прекрасную атмосферу праздника на стадионе. И качество поля отличное для такого времени года, и заполненный стадион, было очень приятно играть. Большую часть матча мы владели инициативой, больше создавали моменты, контролировали игру. Но, как всегда бывает в таких случаях, если ты не забиваешь второй мяч, то концовка выдается нервной. Не могу сказать, что у «Арсенала» были явные моменты, но получилось нервно. Итог матча более чем закономерен.



- Как повлияла новость о дисквалификации Еременко на футболистов?



- Понятно, что мы все расстроены этой ситуацией и будем поддерживать Рому до конца. В нашей команде собраны профессионалы высокого уровня, поэтому, каким бы болезненным не был процесс, надо было выходить на игру и добиваться победы, что мы и сделали.



- Как оцените игру Чалова и Головина?



- Их уже нельзя ставить в одну категорию. Чалов для дебюта сыграл достаточно неплохо, имел несколько моментов, прессинговал, выполнял то, о чем мы договаривались. Головин, с учетом отсутствия группы футболистов, должен не просто выходить и не проваливать матч, а быть лидером команды, что он и пытается делать.



- ЦСКА заканчивал матч с шестью защитниками. Это не слишком большая перестраховка в игре против такого соперника?



- Если бы вы посмотрели на список запасных, вы бы поняли, что у нас на лавке находились два нападающих и два защитника. У нас был выбор: или не делать замены вовсе, или выпускать защитников. При этом Щенников с выходом Набабкина стал играть выше, а Игнашевич вышел в опорную зону. Тошич был не готов, приехал из сборной с травмой.