ЦСКА обыграл «Жальгирис» в Евролиге
Матч регулярного чемпионата Евролиги между ЦСКА и
«Жальгирисом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 95:86 в пользу
ЦСКА.
В составе победителей самым результативным стал
Милош Теодосич, который набрал 25 очков. У «Жальгириса» 30 очков набрал Паулюс
Якунас. ЦСКА по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице. «Жальгирис»
опустился на последнее, 16-е место.
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча.
Евролига. Регулярный чемпионат
8-й тур
Матч
Место и дата
18 ноября 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически