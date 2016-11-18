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Сергей Кирьяков: Без нападающего тяжело создавать моменты

Дмитрий Аполоник
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На пресс-конференции после матча 14-го тура чемпионата России «Арсенал» - ЦСКА (0:1) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков рассказал о проблемах своей команды.

- Начали мы неуверенно, с какой-то боязнью, совершали много ошибок. Не разобрались с перемещениями игроков ЦСКА в середине поля. Во втором тайме внесли коррективы, стали подниматься выше, начали прессинговать Березуцких, чтобы не дать им времени делать нацеленные передачи. Было несколько хороших атак, в одной из которых мы могли сравнять счет. Понятно, что уровень игроков ЦСКА выше, чем у наших, но мы надеялись на дисциплину и командные взаимодействия. 

- Два опасных удара по воротам ЦСКА нанесли защитники. Когда нападающие начнут угрожать воротам?

- Когда у нас будут нападающие, тогда и будем активнее играть впереди. У ЦСКА есть молодой Чалов, в запасе Страндберг и Траоре. У нас играет Максимов, старается, но понятно, что он не чистый нападающий. В этом наша основная проблема - нет человека впереди, который навязывал бы верховую борьбу, её мы сегодня всю проиграли, и в штрафной площади оказывал бы давление. Без такого нападающего очень тяжело создавать опасные моменты. У Максимова был шанс, но он сделал лишнее касание, и его накрыли. Это показывает уровень нападающего. В такой ситуации нужно реализовывать те немногие моменты, что у нас есть.

- Что скажете о психологическом состоянии команды, давит неудачная серия?

- Конечно. Особенно когда мы пропускаем мячи, тогда начинается самое страшное. Вера пропадает... В Ростове, если помните, провели классные первые 15 минут, а как пропустили гол - все. Психологическое состояние тяжелое, когда ты борешься за выживание, когда ты пропускаешь, хотя и говорим ребятам, что нужно биться все 90 минут.

- Вчера за молодежный состав сыграл Аппаев. Уже не рассчитываете на него?

- Вы видели, как он сыграл? Не думаю, что он нам может помочь. Посмотрим, еще время есть, но с трудом верится, что он усилит игру впереди.

- Если зимой будут масштабные изменения в составе, хватит времени для подготовки новой команды?

- Два месяца зимой - это достаточный срок для перестройки. Но до паузы еще три игры, будем стараться сделать все, чтобы зацепить как можно больше очков. Каждое очко сейчас на вес золота.

Матч

Арсенал - ЦСКА - 0:1 (0:1)

Голы

Миланов 20 (0:1).

Состав

Арсенал: Левашов, Беляев, Хагуш, Горбатюк, Вергара, Ершов, Форбс (Власов, 81), Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Головин, Ионов (Набабкин, 73), Натхо, Вернблум, Миланов (Игнашевич, 90), Чалов (Траоре, 83)

Предупреждения:

Хагуш, 80; Горбатенко, 82 - Щенников, 90

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция

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