Сергей Кирьяков: Без нападающего тяжело создавать моменты

На пресс-конференции после матча 14-го тура чемпионата России «Арсенал» - ЦСКА (0:1) главный тренер хозяев Сергей Кирьяков рассказал о проблемах своей команды.



- Начали мы неуверенно, с какой-то боязнью, совершали много ошибок. Не разобрались с перемещениями игроков ЦСКА в середине поля. Во втором тайме внесли коррективы, стали подниматься выше, начали прессинговать Березуцких, чтобы не дать им времени делать нацеленные передачи. Было несколько хороших атак, в одной из которых мы могли сравнять счет. Понятно, что уровень игроков ЦСКА выше, чем у наших, но мы надеялись на дисциплину и командные взаимодействия.



- Два опасных удара по воротам ЦСКА нанесли защитники. Когда нападающие начнут угрожать воротам?



- Когда у нас будут нападающие, тогда и будем активнее играть впереди. У ЦСКА есть молодой Чалов, в запасе Страндберг и Траоре. У нас играет Максимов, старается, но понятно, что он не чистый нападающий. В этом наша основная проблема - нет человека впереди, который навязывал бы верховую борьбу, её мы сегодня всю проиграли, и в штрафной площади оказывал бы давление. Без такого нападающего очень тяжело создавать опасные моменты. У Максимова был шанс, но он сделал лишнее касание, и его накрыли. Это показывает уровень нападающего. В такой ситуации нужно реализовывать те немногие моменты, что у нас есть.



- Что скажете о психологическом состоянии команды, давит неудачная серия?



- Конечно. Особенно когда мы пропускаем мячи, тогда начинается самое страшное. Вера пропадает... В Ростове, если помните, провели классные первые 15 минут, а как пропустили гол - все. Психологическое состояние тяжелое, когда ты борешься за выживание, когда ты пропускаешь, хотя и говорим ребятам, что нужно биться все 90 минут.



- Вчера за молодежный состав сыграл Аппаев. Уже не рассчитываете на него?



- Вы видели, как он сыграл? Не думаю, что он нам может помочь. Посмотрим, еще время есть, но с трудом верится, что он усилит игру впереди.



- Если зимой будут масштабные изменения в составе, хватит времени для подготовки новой команды?



- Два месяца зимой - это достаточный срок для перестройки. Но до паузы еще три игры, будем стараться сделать все, чтобы зацепить как можно больше очков. Каждое очко сейчас на вес золота.