Сергей Кирьяков: Без нападающего тяжело создавать моменты
На пресс-конференции после
матча 14-го тура чемпионата России «Арсенал» - ЦСКА (0:1) главный тренер хозяев
Сергей Кирьяков рассказал о проблемах своей команды.
- Начали мы неуверенно, с какой-то боязнью, совершали много ошибок. Не разобрались с перемещениями игроков ЦСКА в середине поля. Во втором тайме внесли коррективы, стали подниматься выше, начали прессинговать Березуцких, чтобы не дать им времени делать нацеленные передачи. Было несколько хороших атак, в одной из которых мы могли сравнять счет. Понятно, что уровень игроков ЦСКА выше, чем у наших, но мы надеялись на дисциплину и командные взаимодействия.
- Два опасных удара по воротам ЦСКА нанесли защитники. Когда нападающие начнут угрожать воротам?
- Когда у нас будут нападающие, тогда и будем активнее играть впереди. У ЦСКА есть молодой Чалов, в запасе Страндберг и Траоре. У нас играет Максимов, старается, но понятно, что он не чистый нападающий. В этом наша основная проблема - нет человека впереди, который навязывал бы верховую борьбу, её мы сегодня всю проиграли, и в штрафной площади оказывал бы давление. Без такого нападающего очень тяжело создавать опасные моменты. У Максимова был шанс, но он сделал лишнее касание, и его накрыли. Это показывает уровень нападающего. В такой ситуации нужно реализовывать те немногие моменты, что у нас есть.
- Что скажете о психологическом состоянии команды, давит неудачная серия?
- Конечно. Особенно когда мы пропускаем мячи, тогда начинается самое страшное. Вера пропадает... В Ростове, если помните, провели классные первые 15 минут, а как пропустили гол - все. Психологическое состояние тяжелое, когда ты борешься за выживание, когда ты пропускаешь, хотя и говорим ребятам, что нужно биться все 90 минут.
- Вчера за молодежный состав сыграл Аппаев. Уже не рассчитываете на него?
- Вы видели, как он сыграл? Не думаю, что он нам может помочь. Посмотрим, еще время есть, но с трудом верится, что он усилит игру впереди.
- Если зимой будут масштабные изменения в составе, хватит времени для подготовки новой команды?
- Два месяца зимой - это достаточный срок для перестройки. Но до паузы еще три игры, будем стараться сделать все, чтобы зацепить как можно больше очков. Каждое очко сейчас на вес золота.
Матч
Голы
Миланов 20 (0:1).
Состав
Арсенал: Левашов, Беляев, Хагуш, Горбатюк, Вергара, Ершов, Форбс (Власов, 81), Горбатенко, Максимов, Стеклов, Бурмистров
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Березуцкий А., Щенников, Головин, Ионов (Набабкин, 73), Натхо, Вернблум, Миланов (Игнашевич, 90), Чалов (Траоре, 83)
Предупреждения:
Хагуш, 80; Горбатенко, 82 - Щенников, 90
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 ноября 19:00, Арсенал, Текстовая трансляция