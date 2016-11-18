Александр Бубнов: Судя по всему, Мутко и руководство ЦСКА давно знали о проблеме Еременко
Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился
своим мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.
«Судя по всему, и Виталий Мутко,
и руководство ЦСКА уже давно знали о проблеме Романа Еременко. То, что произошло, — это,
конечно трагедия, это очень печально. Еременко — один из ключевых
игроков ЦСКА, в его отсутствие армейцы потеряли много очков.
Теперь же может пострадать не только имидж самого футболиста,
но и имидж его клуба и даже сборной.
Думаю, за национальную команду
Финляндии он больше играть не будет. Да и ЦСКА
в условиях финансовых проблем тоже может расторгнуть контракт
с Еременко. В итоге же футболист, которому уже 29 лет, так может
и завершить карьеру», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Финский
футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста.
Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов
«Байер» - ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября.
Анализ
показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация
начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в
течение трех дней.
Напомним,
7 октября дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко на 30 дней от матчей.
При этом причины отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии не
называются. 10 ноября в Ньоне прошло заседание комитета по этому делу, однако
окончательное решение принято не было. Позднее дисквалификация игрока была
продлена до 19 ноября.
Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к футболу». В нынешнем сезоне Еременко забил три гола и сделал две голевые передачи в девяти матчах премьер-лиги. В Лиге чемпионов он забил один гол в двух матчах.