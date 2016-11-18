Александр Бубнов: Судя по всему, Мутко и руководство ЦСКА давно знали о проблеме Еременко

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился своим мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

«Судя по всему, и Виталий Мутко, и руководство ЦСКА уже давно знали о проблеме Романа Еременко. То, что произошло, — это, конечно трагедия, это очень печально. Еременко — один из ключевых игроков ЦСКА, в его отсутствие армейцы потеряли много очков. Теперь же может пострадать не только имидж самого футболиста, но и имидж его клуба и даже сборной.

Думаю, за национальную команду Финляндии он больше играть не будет. Да и ЦСКА в условиях финансовых проблем тоже может расторгнуть контракт с Еременко. В итоге же футболист, которому уже 29 лет, так может и завершить карьеру», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» - ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября.

Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.

Напомним, 7 октября дисциплинарный комитет УЕФА отстранил Еременко на 30 дней от матчей. При этом причины отстранения полузащитника ЦСКА и сборной Финляндии не называются. 10 ноября в Ньоне прошло заседание комитета по этому делу, однако окончательное решение принято не было. Позднее дисквалификация игрока была продлена до 19 ноября.

Ранее вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко заявил, что «проблемы Еременко с УЕФА не имеют отношения к футболу». В нынешнем сезоне Еременко забил три гола и сделал две голевые передачи в девяти матчах премьер-лиги. В Лиге чемпионов он забил один гол в двух матчах.